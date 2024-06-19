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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

فريق فيوتشر
فريق فيوتشر

أعلن المدير الفني طلعت يوسف تشكيل فريق مودرن فيوتشر الأساسي الذي سيدخل به مباراة اليوم ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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تشكيل سيراميكا المتوقع لمواجهة فيوتشر

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سيراميكا كليوباترا ضد مودرن فيوتشر.. مباراة تحسين المراكز في الدوري المصري

وجاء تشكيل فيوتشر للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، الحاجي باري، باسم علي، محمد ربيعة، أحمد عاطف، محمد فاروق، علي زعزع، محمد نصير

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الاسبوع ال٢٦ من دوري نايل.

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