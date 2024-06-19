تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر.. أحمد ياسر ريان في الهجوم

أعلن المدير الفني أيمن الرمادي تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا الأساسي لمواجهة مودرن فيوتشر التي ستنطلق بعد قليل على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تشكيل سيراميكا للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: محمد بسام

الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

الهجوم: أحمد ياسر ريان

بينما جاء تشكيل فيوتشر للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أرنولد ايبا