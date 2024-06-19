الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ماهر وعاطف ينتظمان فى تدريبات الزمالك الجماعيه

بوابة الوفد الإلكترونية

انتظم ناصر ماهر ومحمد عاطف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان ناصر ماهر غاب عن لقاء المصري الأخير في الدوري للإصابة بكدمة في الركبة، في حين أنهى محمد عاطف برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال ودية البنك الأهلي.
وشارك اللاعبان في الفقرة البدنية والتدريبات الفنية والتقسيمة بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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