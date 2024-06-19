أنواع المسابح: مميزات وعيوب مسابح الفيبر جلاسوالخرسانة والفينيل

قد تشعر بالحيرة الكبيرة عندما اختيارك نوع المسابح سواء كانت مسابح فيبر جلاس أو خرسانية أو فينيل ولكل نوع منهم العديد من المميزات وبعض العيوب أيضاً، وبناء على ذلك عليك المقارنة بينهموالبحث عن أكثر نوع يوفر لك ما تحتاج إليه.

إذا كنت تواجه صعوبة في اختيار نوع المسبح المناسب، فنحن معك اليوم من أجل تسهيل الأمر عليك عن طريق ذكر مميزات وعيوب كل نوع من أنواع المسابح المتاحة في السعودية لتختار منها الأنسب لك سواء مسابح فيبر جلاس أو خرسانة أو فينيل.

1- مسابح فيبر جلاس:

تتمتع مسابح فيبر جلاس بشعبية واسعة بسبب سعرها الأقل بكثير من الخرسانية ومتانتها العالية وقدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية وسهولة تركيبها مما يجعلها خيارًا رائعًا لك إذا كنت ترغب في الحصول على مسبح طويل العمر ولا يحتاج إلى صيانة متكررة.

مميزات مسابح فيبر جلاس:

يصل عمره الافتراضي إلى 30 عام تقريبًا

لا يحتاج إلى صيانة مستمرة

سهل التركيب خلال مدة قصيرة (اسبوع واحد)

يأتي بأشكال وأحجام مختلفة، مما يجعلك لا تواجه صعوبة في اختيار الأنسب لك

يتميز بمتانته العالية

مقاوم للتشققات (بشرط أن تكون عالية الجودة)

ذو كفاءة عالية في توفير استخدام الطاقة

عيوب مسابح فيبر جلاس:

قد لا تتوفر بالمقاس الذي ترغب فيه

2- مسابح خرسانة:

إذا كنت ترغب في إضافة لمسة فاخرة إلى مساحتك الخارجية، فمسابح الخرسانة تعتبر الاختيار الأمثل لك، وتكون تكلفة بناء مسبح خرسانة بمقاس معين تقريباً ضعف المسبح الفيبر من نفس المقاس الأمر الذي يعد من أهم مميزات مسابح الفيبر جلاس، ولكن تعتبر المسابح الخرسانة أكثرفخامة من الفيبر.

مميزات مسابح الخرسانة:

يصل عمره الافتراضي إلى 20-30 عام تقريبًا

يتم بناءه وفقًا لمواصفاتك واحتياجاتك الخاصة وبالتالي يمكنك انشاء أي شكل ومقاس وعمق ترغب فيه

يمكنك إضافة بعض الملحقات والاضافات بسهولة عليه لتعزيز تجربتك مثل الشلالات أو سبا مدمجة

عيوب مسابح الخرسانة:

يحتاج إلى صيانة مستمرة

غالية التكلفة مقارنة بالفيبر والفينيل

يحتاج إلى تنظيف دقيق باستمرار، مما يعتبر أمرًا مرهقًا بالنسبة للبعض

يستغرق وقتًا طويلًا من أجل بناءه، قد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى 6 شهور

غالباً، ستحتاج تغير البلاط فيه خلال 8 سنوات تقريبا.

3- مسابح فينيل:

يعتبر هذا النوع هو الأرخص من بين الأنواع السابقة، لذلك يعتبر مثاليًا لكل من يمتلكون ميزانية محددة، في المقابل ستجد إنه سهل التركيب ولا يحتاج إلى صيانة مُكلفة.

مميزات مسابح فينيل:

يصل عمره الافتراضي إلى 15 عام تقريبًا

تكلفته أقل مقارنة بالأنواع السابقة

يسهل تركيبه وانشاءه في وقت سريع

يمنحك الفرصة لاختيار التصميم والشكل الذي ترغب فيه

عيوب مسابح فينيل:

يجب أن تقوم باستبدال بطانة الفينيل بعد 6 أو 8 سنوات تقريبًا حسب استخداماتك

قد لا تتحمل بطانة المسبح الاستخدام المكثف مثل باقي الأنواع الأخرى

يحتاج إلى نظافة مُرهقة حتى تحافظ على لونه بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس

ولهذا، تعتبر مسابح الفيبر جلاس الاختيار الأمثل في كثير من الأحيان، والحالة الوحيدة التي تتميز فيها المسابح الخرسانية عنها يكون عند حاجة العميل لمقاسات واعماق كبيرة لا يمكن أن تكون جاهزة لدى شركات المسابح المتخصصة.