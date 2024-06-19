الأربعاء 19 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شركة تذكرتي تنعي مشجعتي الأهلي نورهان ونرجس

نورهان و نرجس مشجعتي
نورهان و نرجس مشجعتي الأهلي

أصدرت شركة تذكرتي بيانًا رسميًا تنعي فيه مشجعتي النادي الأهلي نورهان نصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية أمس الثلاثاء في حادث سير عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد بالدوري.

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الخطيب يتخذ قرارات عاجلة لمساندة أسرة الفقيدتين من مشجعي الأهلي

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الأهلي ينعى مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح

وقالت الشركة في بيانها الرسمي: " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .. شركة تذكرتي تنعي ببالغ الحزن والأسى مشجعتي النادي الأهلي نورهان نصر ونرجس صلاح ، اللتين وافتهما المنية أمس الثلاثاء عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم .. داعين المولي عز و جل ان يتغمدهما بواسع رحمته و يدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر و السلوان ".

الأهلي يهزم الاتحاد بهدف نظيف

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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