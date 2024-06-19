محافظ القاهرة: الدولة حريصة على توفير الرعاية الكاملة لسكان المشروعات الحضارية 

خلال حفل جهاز مدينة المحروسة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة حريصة على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الأمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لهذه المشروعات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما تحرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة .



وفى هذا السياق قام جهاز مدينة المحروسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة إدارة الطفل بإقامة إحتفالية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك شملت رقص بالتنورة، ورسم على الوجه واليد، وألعاب متنوعة.



الدولة حريصة على توفير الرعاية الكاملة لسكان المشروعات الحضارية

كما قام جهاز مدينة أهالينا بإقامة إحتفالية مماثلة لأطفال المدينة بالتعاون مع وزارة الثقافة تضمنت رقص التنورة، وشو عرائس، وأراجوز ، ورسم على الوجوه.

وفى الخيالة نظم صندوق مكافحة الإدمان حملة توعية بأضرار المخدرات ، كما تمت إقامة احتفالية لادخال البهجة على نفوس الأطفال القاطنين بالمدينة.

الجدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية بحيي عابدين والسلام ثان تمكنت من إيقاف محاولة للبناء المخالف وإزالة المخالفة فى المهد، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقارات ٧ شارع إسماعيل عطية ، و٥ شارع إسماعيل رأفت، و٤ شارع المتنبي بحدائق القبة، وتم رفع الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتصدى بحسم لأى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال القائم بها وإزالتها على الفور .



كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل بإيقاف أعمال مبانى وإزالة فورية في المهد لحوائط أعلى سطح العقار رقم ٧٥ب مساكن فيكتوريا والتحفظ علي المعدات، وإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار ٤ شارع المهندس بالشيخ رمضان وازالة حوائط في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .