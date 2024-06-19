ديبيكا بادكون تُظهر ملامح حملها في أحدث ظهور (صور)

شاركت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون جمهورها بصور جديدة لها تظهر ملامح حملها في شهورها الأخير ،وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وتحرص ديبيكا بادكون منذ إعلان حملها في فبراير من هذا العام،على إخفاء ملامح حملها، حيث تقوم بتحميل العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحرص الشديد على إخفاء بطنها.

وكان آخر ظهور لها ومعالم الحمل واضحة عليها أثناء ذهابها برفقة زوجها رانفير سينغ لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهما مع بدء المرحلة الخامسة من انتخابات لوك سابها Lok Sabha 2024 في مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا، وهي دستورياً انتخابات مجلس الشعب.

وأعلن الزوجان لجمهورهما هذا الخبر السار بمشاركة الزوجان ديبيكا بادكون ورانفير سينغ منشوراً بسيطاً أعلنا فيه حمل ديبيكا، يتضمن تاريخ الولادة "سبتمبر 2024" والأيقونات المتعلقة بالطفل.

من هي ديبيكا بادكون

هي ممثلة هندية وعارضة أزياء شهيرة سابقة، وتعتبر من أشهر عارضات الأزياء اللواتي أصبحن ممثلات، واليوم أصبحت ديبيكا من ممثلات الصف الأول في بوليود؛ وذلك بتقديمها عدد من أقوى الأفلام الهندية، مثل: فيلم رام ليلا الذي حصلت على أول جائزة فيلم فير أفضل ممثلة عنه، وفيلم بيكو أيضا الذي حصلت على جائزة فيلم فير الثانية عن فئة أفضل ممثلة، وهي ثان ممثلة هندية تدخل قائمة فوربس يعد دخول بريانكا تشوبرا مرتين على التوالي.