وزير التربية والتعليم يهنئ الطلاب الفائزين فى مسابقة 2024 Genius Olympiad الدولية

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة والتقدير للطلاب الفائزين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغردقة “STEM” فى مسابقة (2024 Genius Olympiad) الدولية بجامعة روتشستر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وحصولهم على الميداليتين الفضية والبرونزية.



وحصدت الطالبتان روميساء جمعة محمد سعد، وجنى عبد الفتاح حنفي محمود المركز الثاني عالميا في المسابقة، وحصلتا على الميدالية الفضية عن مشروع النظارات الذكية التي تساعد ضعاف البصر في التعرف على محيطهم والتعرف على الأشخاص وتحديد اتجاه الحركة.

كما حصد الطالبان جيروم ماجد وهبه ومهند مجدي سعيد المركز الثالث عالميا وحصلا علي الميدالية البرونزية عن مشروعهم المتمثل في استخدام التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء في فرز النفايات.

حرص التربية والتعليم على إحداث تطوير شامل

وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته وفخره بالطلاب الفائزين، مثمنا تأهل الطلاب للمنافسة عالميًا.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هذا الفوز يعكس حرص الوزارة على إحداث تطوير شامل في منظومة التعليم، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، والارتقاء بمستوى خريجيها بما يواكب المعايير الدولية، كما أنه جزء من أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم لأبنائها المتفوقين ورعايتهم.

وجدير بالذكر أن مسابقة (2024 Genius Olympiad) تعد مسابقة دولية بالولايات المتحدة الأمريكية لمشاريع المدارس الثانوية في العلوم والهندسة والروبوتات والمشروعات الخاصة بالبيئة، كما تعتمد هذه المسابقة على مهارة البحث العلمي للوصول لأفكار جديدة متميزة، وتسهم في حل المشاكل التي تواجه المجتمع من خلال منهجية البحث العلمي الصحيح.