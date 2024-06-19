مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل 1373 مريض خلال إجازة عيد الأضحى

تلقي الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تقريرًا مفصلاً من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تضمن إحصائية بعدد الحالات المرضية التي تم استقبالها وتقديم العلاج لها، وكذلك عمليات الطوارئ خلال الـ ٤ أيام الماضية ابتداءً من وقفة عرفات، وحتي رابع أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك في إطار المتابعة المستمرة في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لجميع المرضي من مختلف مراكز محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، طوال فترة إجازة العيد، وذلك للحد من قوائم الانتظار وتقديم الرعاية اللازمة لمرضي الرعايات الحرجة.

وصرح الدكتور حسان النعماني انه تم استقبال 1373 حالة مرضية، وإجراء 77 عملية جراحية كبري وذلك بمستشفيات الجامعة بمقريها القديم والجديد خلال عطلة العيد، مشدداً علي إستقبال جميع الحالات المرضية، بالمستشفيات الجامعية والتي تمتلك أمكانات مادية وبشرية فريدة، يجعلها الملاذ الآمن لعلاج الآلاف من المواطنين بفئاتهم وأعمارهم المختلفة خلال رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميزة وبالمجان.

وأكد الدكتور مجدي القاضي، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، فإن مستشفيات جامعة سوهاج علي اتم الاستعداد والجاهزية، لاستقبال أي حالات طارئة وعلى مدار الساعة، طوال عطلة العيد وما بعدها، سواء للعلاج السريري أو لإجراء التدخلات الجراحية بمختلف التخصصات، وتحويل ما تم احتجازه منها الي المستشفي القديم لاستكمال رحلة العلاج بالمستشفي الجامعي القديم، وذلك عقب تجهيز فرق طبية مدرية، ومجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى، وعلي مدار الساعة.

وقال الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ان المستشفي الجامعي استقبل 1373 حالة خلال عطلة العيد منهم 575 حالة طوارئ، 103 حالة حوادث تم احتجازهم، و677 حالة تم حجزها داخلياً، مضيفاً انه تم ايضاً إجراء 77 عملية جراحية كبري موزعة كالتالي 47 بقسم العظام، 15 جراحة عامة، 3 جراحة اطفال، 4 تجميل، 3 مخ وأعصاب، 2 أوعية دموية، 3 رمد، بينما تم استقبال 90 حالة بقسم التجميل بالطوارئ، لافتاً الي ان نسبة الإشغال في العنايات المركزة بلغت 100% في أقسام الصدرية والتخدير والمخ والأعصاب، والعناية المتوسطة، بينما تباينت تلك النسبة المئوية من حيث الإشغال ووجود أماكن شاغرة في عنايات العصبية والقلب والمبتسرين والأطفال والنساء والتوليد