مصرع 3 أطفال سقطت سيارتهم داخل مياه ترعة بالشرقية

لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيب 3 أشخاص آخرون بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات؛ اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث سقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي بناحية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي بمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة 3 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثامين الثلاثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت في مباشرة التحقيق في الواقعة.

مصرع شخصين

وفي وقت سابق، لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو مع ميكروباص بطريق كوبرى أبو كبيش إتجاه مفارق الصالحية الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو مع ميكروباص، ناحية كوبرى أبو كبيش تجاه مفارق الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 7 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.