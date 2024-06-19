إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لحي الزيتون في غزة

أفاد مراسل RT أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي بطائرة مُسيرة استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وسط القطاع.

وذكر المراسل أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابات متفاوتة بين السكان المحليين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وأوضح أن القصف استهدف منطقة مأهولة بالسكان، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمباني والبنية التحتية المحيطة.

وأعربت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

من جانبه، أدان المتحدث باسم حركة حماس القصف الإسرائيلي، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات لن تثني المقاومة عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي. ودعا إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف في مواجهة التصعيد الإسرائيلي.

يأتي هذا الهجوم في سياق توترات متزايدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة تصعيدًا متكررًا للعنف، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أضرار بالبنية التحتية في كريات شمونة بعد قصفها من لبنان

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله إن أضرارا وقعت في البنية التحتية والممتلكات في مدينة كريات شمونة (شمال) جراء إطلاق نحو 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن القصف أدى إلى تدمير بعض المباني السكنية والتجارية، وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والطرق. وأكد الجيش أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار وإصلاح ما يمكن إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

وأضافت "هآرتس" أن الصواريخ أُطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة حزب الله، ولم تُسجل خسائر بشرية حتى الآن، لكن القصف أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين الذين اضطروا للجوء إلى الملاجئ.

من جانبه، قال رئيس بلدية كريات شمونة إن السلطات المحلية تعمل بالتنسيق مع الجيش لتقديم المساعدة الفورية للسكان المتضررين وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت. وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير الدعم المالي لإعادة بناء وإصلاح ما تم تدميره.

هذا التصعيد يأتي في ظل توترات متزايدة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تبادل الطرفان التهديدات والاتهامات، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة واسعة النطاق في المنطقة