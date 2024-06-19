تفاصيل وفاة وإصابة 7 من أسرة واحدة بالدلنجات إثر حادث إليم 

شيع أهالى قرية القنيشات، التابعة لمركز الدلنجات محافظة البحيرة جثامين 4 أشخاص، من أسرة واحدة إلى مثواهم الأخير والذين لقوا مصرعهم في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالطريق الزراعي (الإسكندرية - القاهرة)، أمام قرية زهرة التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وكانت شرطة مفر الدوار قد تلقت إخطارا بإنقلاب سيارة وبها أسرة كملة مكونة من 7 أشخاص حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح في حادث تصادم بين سيارة ملاكي والرصيف طريق الإسكندرية - القاهرة الزراعي أمام قرية زهرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقد أفادت التحريات والمعاينة الهندسية لمكان الحادث باختلال عجلة القيادة بيد السائق حيث فقد السيطرة بالسيارة ما ادى الى انحرافها وإصطدامها بالرصيف المقابل مما إدى الى انقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمد السيد طه زين الدين (56 عام) وأطفاله وحمزة محمد زين الدين طه (11 عاما)، وأميرة محمد زين الدين طه (8 سنوات)، وعمه وزين الدين طه يونس (65 عاما)، وإصابة كل من أسماء سالم زيدان (30 عام)، وزين محمد زين الدين (عامان)، ومحمد زين الدين طه (40 عاما) بجروح متفرقة في أنحاء الجسم وهم أسرة واحده ومقيمون بقرية تقع بمركز الدلنجات .

ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما جاري عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي صرحت بدفن جثامين الضحايا بمعرفة ذويهم.