فتح أبواب مراكز شباب سوهاج ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر

فتحت مراكز الشباب والرياضة والأندية الرياضية بنطاق محافظة سوهاج أبوابها لاستقبال المواطنين منذ الصباح الباكر فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك في إطار مبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بالقرى والمدن حرصاً من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بسوهاج على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات القيادة السياسية .

جدير بالذكر أن أعداد المترددين من الأطفال والشباب والفتيات وجميع أفراد الأسر السوهاجية تتزايد خلال الفترة المسائية عقب إنخفاض درجات الحرارة من بعد صلاة العشاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي تحت إشراف يسري كفافى وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وبدأ المترديين من أفراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع منذ الصباح الباكر عقب قيام مراكز الشباب بفتح أبوابها للجمهور وتستقبل حدائق الطفل والملاهي وحمامات السباحة والملاعب والصالات المواطنين بالمجان وشهدت اقبالا كثيفا من المترددين خلال الأيام الماضية وخاصة خلال فترات المساء والسهرة ويستمر حتى نهاية عيد الأضحى يومياً من الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل .

وتابعت غرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة مراكز الشباب للتعرف على اعداد المترددين والإطمئنان على سلامتهم وتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات الوزارية للظهور بالشكل اللائق كما وجه بضرورة نقل الحدث أول بأول بالتعاون مع المنسقين الاعلاميين والمركز الإعلامي بالمديرية وذلك للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب .

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الإحتفالات وتقديم البرامج الترويحية والترفيهية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال من اول أيام العيد حتى نهاية الإحتفالات بالعيد بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم ويد وسلة وطائرة وألعاب إلكترونية وتقوم وحدة المنسقين الاعلاميين بالتغطية الحصرية لكافة الفعاليات والأنشطة.