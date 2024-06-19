42 دولة تشارك في بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث بالإسكندرية

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، عن مشاركة 42 دولة في بطولة العالم للناشئين والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري .

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة و 109 مدربا وإداريا من 42 دولة هي : النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، شيلي ، الصين ، تايوان ، كوت ديفوار ، التشيك ، فرنسا ، چامبيا ، غانا ، چورچيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، اليونان ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، الكويت ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، الفلبين ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، جنوب أفريقيا ، إسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوغندا ، أوكرانيا ، أمريكا ، ولاعبين محايدين من دولتين ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

كما يحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 فرداً.

ويعقد اتحاد الخماسي الحديث مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يونيو بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بالجيزة.

ويقام المؤتمر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تستضيف بطولات العالم للخماسي الحديث لمختلف الأعمار منذ عام 2021 والتي كان آخرها بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17 سنة.