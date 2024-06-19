روسيا: ردود الفعل الغربية على زيارة بوتين الحالية إلى كوريا الشمالية "هستيرية"

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، ردود الفعل الغربية التي أثارتها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الحالية إلى كوريا الشمالية بأنها "هستيرية"، موضحة أن كل ما تفعله روسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيثير هستيريا.

وقالت زاخاروفا- وفقا لموقع (روسيا اليوم)- إن هناك سببا آخر لرد الفعل في الولايات المتحدة على زيارة بوتين إلى بيونج يانج، وهو"الكراهية التاريخية التي تكنها الولايات المتحدة لكوريا الشمالية لأنها لم تستسلم" .

وأضافت أن دول آسيا تظهر مواقف أكثر مسؤولية بكثير من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" نفسها، وأن هناك كثيرا من التجمعات التكاملية التي تمكنت من إنشاء تحالفات جيدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم دولا تتباين أنظمتها وتقاليدها السياسية ومستويات الديمقراطية فيها.

وأجرى الرئيس الروسي في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى بيونج يانج، محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم /الأربعاء/، ووقع معه على اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة بين البلدين، وصفها بوتن بأنها "ستشكل أساس العلاقات بين موسكو وبيونج يانج لسنوات عديدة قادمة".