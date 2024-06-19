استمرار عمل فرق المناوبات لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، استمرار عمل فرق المناوبات لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها، والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

رفع درجة الاستعداد

ولفت إلى أن الشركة تواصل رفع درجة استعدادها والتحقق من أى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بصورة فورية وجاهزيتها لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعي المياه والصرف الصحي، ضمن خطتها لمواجهة الطوارئ والتى تنفذها الشركة سعيا للارتقاء بالمستوى الخدمي الذي تقدمه بسواعد أبنائها.

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية أنه تم تشكيل 18 فرقة مناوبة بـ3 مناوبات يوميا خلال أيام العيد لتفقد أكثر من 200 محطة مياه شرب وصرف صحى فى كل مراكز المحافظة، تشمل 8 محطات معالجة صرف صحى كبرى و11 محطة مياه سطحية كبرى و36 محطات مدمجة ونقالي ومطورة و70 محطة رفع صرف صحى و75 محطة مياه جوفية إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.