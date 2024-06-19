نائب وزير الخارجية الروسي: انضمام أوكرانيا إلى حلف الـناتو "لن يحدث أبدا"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يحدث أبدا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي - وفقا لما أورده موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، قال إنه لكي تنضم أوكرانيا إلى الحلف فإنها تحتاج أولا إلى هزيمة روسيا"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".

وحول مؤتمر السلام في سويسرا؛ أشار ريابكوف، إلى أن "التجمع في سويسرا كان لالتقاط صور عائلية".. قائلا إن "الأمر لم يكن على مستوى توقعات المنظمين والأمريكيين الذين يقفون خلفهم".

وشدد على أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض الأمر بشكل شامل، ووضع خارطة طريق لما يجب القيام به وكيفية ذلك، وكل ذلك مطروح على الطاولة".

الإدارة الأمريكية توافق على صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 360 مليون دولار

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على صفقة بيع أسلحة جديدة بقيمة 360 مليون دولار لتايوان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء - أن الصفقة الجديدة تشمل مئات الطائرات المسلحة بدون طيار ومعدات صواريخ ومواد دعم ذات صلة.

وتشمل الصفقة 291 نظاما من طراز "ألتيوس - 600 إم"، وهي طائرات بدون طيار مزودة برؤوس حربية، فضلا عن 720 طائرة بدون طيار من طراز "سويتش بليد".

وأضافت الوزارة أن الصفقة "تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المتلقية لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة".

وأشارت إلى أن هذه المساعدات "ستساعد على تحسين أمن الدولة المتلقية وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة".

ولفت البيان إلى أن "عملية نقل الأسلحة الأخيرة لن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة. ولم يكن هذا الإعلان غير عادي، على الرغم من مساعي الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة إلى تهدئة العلاقات المتوترة".

الحكم على جندي أمريكي بالسجن في روسيا

حكمت محكمة في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا اليوم الأربعاء بالسجن على العسكري الأمريكي غوردون بلاك، بعد إدانته بسرقة أموال من صديقته السابقة وتهديدها بالقتل.

وقالت المحكمة في قرارها: "العقوبة هي السجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، ويتم احتساب مدة العقوبة من لحظة دخول الحكم حيز التنفيذ"، كما لبت المحكمة طلب المجنى عليها بتعويض الأضرار المادية بقيمة 10 آلاف روبل (نحو 116 دولارا).

ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ بعد، وقالت محامية الجندي الأمريكية إنها تعتزم استئناف الحكم الصادر بحق موكلها.

وحسب مكتب المدعي العام، فإن الجندي الأمريكي بلاك الذي جاء في أبريل إلى فلاديفوستوك لزيارة فتاة بعد التقائه لها في كوريا، "أمسك الفتاة بالقوة من رقبتها في أثناء مشاجرة، وهو ما اعتبرته تهديدا حقيقيا لحياتها، ثم سرق 10 آلاف روبل من محفظتها".

وحسب شبكة NBC News، فقد كان الرقيب بلاك يخدم في القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وبعد الانتهاء من خدمته ذهب إلى روسيا بمبادرة منه لزيارة امرأة يزعم أنه كان على علاقة غرامية معها.