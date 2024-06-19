باحثون يتوصلون لنوع من الخميرة يخفف أعراض الربو

الربو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط إضافي، وهذا يمكنه جعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير أثناء التنفس، وفي هذا الصدد تمكن باحثون برازيليون من تطوير خبز وظيفي قادر على منع الربو، من خلال تركيبة من سلالة الخميرة ذات خصائص بكتيرية صديقة (بروبيوتيك).

والأسباب الدقيقة للربو غير مفهومة بشكل جيد، ولكن من المعروف أنه مرتبط بالمهيجات البيئية، والنظام الغذائي، وميكروبات الأمعاء، من بين عوامل أخرى.

وفي الدراسة، أجرى فريق البحث من جامعة ساو باولو تجربة على الفئران، شملت 3 أنواع من الخميرة، أولها الخميرة التجارية، والثانية باستخدام سلالة من خميرة S. cerevisiae UFMG A-905، والثالثة تضمنت نفس التركيبة داخل كبسولات دقيقة تحمي البكتريا الصديقة من تأثير حرارة الخبز.

وأظهرت النتائج المختبرية بعد 27 يوماً، تحسن أعراض الربو، وتراجع المؤشرات الحيوية للمرض، وهي عبارة عن بروتينات تفرزها المناعة، بحسب "مديكال إكسبريس".

وبينت التجربة أن كلا نوعي الخبز الذي يحتوي على هذه الخميرة الغنية بسلالة من البروبيوتك، له تأثير فعّال وثابت في منع أعراض الربو.

ومن المقرر أن ينتقل الباحثون إلى تجارب سريرية على البشر لتأكيد النتائج،، وقالت الباحثة آنا باولا كارفاليو: "تم اختيار الخبز لأنه طعام واسع الانتشار ويأكله الأطفال، وله فترة صلاحية جيدة".