تعرف على كيفية التقديم في رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خطوات وإجراءات وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات الذي يستمر حتى يوم الأحد 30 من شهر يونيو الجاري منبهة على عدد من النقاط الهامة قبل التسجيل وهي:

بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات على موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بسوهاج بوابة التعليم الأساسي.

بدأ التسجيل على الموقع يوم 1 من شهر يونيو الجاري وحتى 30-06-2024.

التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول والتي ستعلن على الموقع.

التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا تم القبول على الموقع يتم طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي.

يتم سداد مبلغ 100 جنيه غير قابلة للاسترداد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بأحد منافذ فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب لطباعة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج على الموقع.

أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

عند قبول نتيجة الطفل على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة المقبول بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجة للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات.

يتم سدد المصروفات المدرسية خلال 15 يوم بعد الإخطار بقبول الطفل على الموقع بالمدرسة وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة فقط للمدارس الرسمية للغات (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة سوهاج) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.

يتم الإستعلام عن النتيجة من خلال الموقع بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق.

وأوضحت المديرية أنه على للراغبين في التقدم لمرحلة رياض الأطفال اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بسوهاج .

2- اختيار أيقونة "رياض الأطفال".

3- ملئ البيانات المطلوبة وتشمل:

- اسم الطفل كامل.

- الرقم القومي للطفل.

- تاريخ الميلاد.

- العنوان.

- رقم الموبايل.

- رقم الهاتف.

- تحديد النوع.

- تحديد القطاع.

- تحديد الإدارة.

- إختيار الرغبة الأولى.

- إختيار الرغبة الثانية.

- إختيار الرغبة الثالثة.

- إختيار الرغبة الرابعة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج على أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقمًا.

كما نبهت على الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكنى والمعتمد من محافظ الإقليم وأن الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

وأوضحت أن الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.