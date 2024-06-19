ذكرى ميلاد الفنان حسن حسني.. 500 عمل فني في رصيد «الجوكر»

أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني، الذي قدّم للجمهور مسيرة فنية استثنائية تحوي أكثر من 500 عمل فني.

فيلم الكرنك

وقال سعد الدين، أن الراحل حسن حسني، بدأ مسيرته الفنية داخل المسرح العسكري، بتقديم أعمال مسرحية لم يكن يراها الجمهور، لافتا أنّ مشاركته بعد ذلك في فيلم الكرنك بتجسيد دور شرير لسائق «أتوبيس»، هو ما جعله معروفا نسبيا لدى الجمهور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي محمد عبده، أنّ المخرج عاطف الطيب كان مقتنعًا بقدرات الفنان الراحل حسن حسني، لافتا أنّ معظم افلام «الطيب» كانت بمشاركة حسن حسني بها.

انطلاقة حسن حسني

ولفت أن انطلاقة حسن حسني في الدراما التليفزيونية ومحطة السينامئيين الجدد كانت نهاية التسعينات وبداية عصر الفنانين الشباب مثل الفنان أحمد السقا ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين، موضحا: «الفنانين الشباب محتاجين ممثل كبير يشيلهم وهو كان يعتبر تميمة الحظ لجيل نجوم الكوميديا الجدد وبدون حسن حسني، الجيل ده كان هيقابل مشاكل كبيرة باعتبار أنه رمانة الميزان الموجود في الافلام».

وتابع: «حسن حسني قال بنفسه إنّ الجمهور ابتدى يحبني فوق الـ60 عام»، لافتا أنّ قترة تألقه كانت في أخر 15 عام من عمره، مؤكدا على أنّ الفنان الراحل حسن حسني، لم يكن نجم صف أول بل نجم قادر على حمل بطولة الفيلم بمفرده كالفنان محمود المليجي.