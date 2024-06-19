إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يونيو 2024،إرتفاعا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البامية مابين 35إلي 40جنيها للكيلو، بينما إستقرت أسعار البصل الأحمر والتي ترواحت مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل الأبيض مابين 8 إلي 10جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم مابين 7 إلي 10 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو، والفلفل البلدي مابين 15إلي 18جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين27إلي 30جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الليمون مابين 18إلي 20جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 12إلي 14جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 10إلي 12جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس مابين 18 إلي 22جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 9إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 9 إلي 10 جنيهات

وفي أسواق الفاكهة، تراوحت أسعار البرتقال مابين 10 إلي12جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار العنب من 35إلي 40جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار المانجو مابين 40إلي 45جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 50إلي 60جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار الموز مابين 18إلي 20جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 30إلي 35جنيها للكيلو .