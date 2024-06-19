استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة المقبلة موضحة استمرار الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية حتى الإثنين المقبل.

وأضافت الهيئة، هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الامواج من من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية أيضًا.

وفلكيًا، من المقرر أن ينتهي فصل الربيع يوم 20 يونيو الجاري، ليبدأ فصل الصيف ويحدث الانقلاب الصيفي الذي يستمر لمدة ثلاثة شهور، مع ارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية مع ارتفاع نسب الرطوبة على كل الأنحاء.

ويعد الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف

ويتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر.

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا.

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد.

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر في جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية