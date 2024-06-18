بثالث أيام عيد الأضحى.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في المشاعر المقدسة

في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك يتوقع أن يسود طقس حار بعدد من المدن والسعودية مع احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عبر موقعه الإلكتروني بشأن حالة الطقس اليوم، أن هناك توقعات بأن تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما أضاف المركز أنه متوقع استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بجانب عودة ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.

درجة الحرارة في المشاعر المقدسة 18-6-2024

فيما جاءت درجة الحرارة بالمشاعر المقدسة اليوم كالتالي:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 47 والصغرى 33.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 47 والصغرى 33.

درجة الحرارة في عرفات العظمى 48 والصغرى 33.

درجة الحرارة في منى العظمى 47 والصغرى 33.

درجة الحرارة في المزدلفة العظمى 47 والصغرى 33.

درجات الحرارة في عدد من مدن السعودية 18-6-2024

درجة الحرارة في الرياض العظمى 44 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 46 والصغرى 29.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 42 والصغرى 29.

درجة الحرارة في أبها العظمى 32 والصغرى 19.

درجة الحرارة في حائل العظمى 43 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 31 والصغرى 22.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 33.

درجة الحرارة في نجران العظمى 40 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 44 والصغرى 30.

درجة الحرارة في طريف العظمى 43 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 37 والصغرى 24.