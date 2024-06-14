الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في جميع البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة.. شهد سعر الريال السعودي خلال منتصف اليوم الجمعة والذي يعد يوم التروية قبل وقفة جبل عرفات بيوم واحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية والبنك المركزي المصري، استقرارًا، على أخر معدلات سعرية شهدها منذ أسبوع سابق.

 

حيث توجد حالة من البحث المستمر من المواطنين حول معرفة كم‎سعر الريال مقابل الجنيه، ولقد بلغت اسعار العملات ارتفاع بالبنوك الي قيمة 6%، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لجميع المتابعين سعر صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 14 يونيو امام الجنيه المصري.

 

وفي هذا السياقف تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة قبل وقفة عرفات بيوم واحد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

 

1 ريال سعودى 12.89 جنيه مصري

5 ريال سعودى 64.45 جنيه مصري

10 ريال سعودى 128.9 جنيه مصري

25 ريال سعودى 322.25 جنيه مصري

50 ريال سعودى 644.5 جنيه مصري,.

100 ريال سعودى 1,289 جنيه مصري

150 ريال سعودى 1,933.5 جنيه مصري

200 ريال سعودى 2,578 جنيه مصري

250 ريال سعودى 3,222.5 جنيه مصري

300 ريال سعودى 3,867 جنيه مصري

500 ريال سعودى 6,445 جنيه مصري

700 ريال سعودى 9,023 جنيه مصري

1000 ريال سعودى 12,890 جنيه مصري.

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصري بـ جنيه مصري

1 ريال سعودى 12.74 جنيه مصري

5 ريال سعودى 63.69 جنيه مصري

10 ريال سعودى 127.37 جنيه مصري

25 ريال سعودى 318.44 جنيه مصري

50 ريال سعودى 636.87 جنيه مصري

100 ريال سعودى 1,273.74 جنيه مصري

150 ريال سعودى 1,910.61 جنيه مصري

200 ريال سعودى 2,547.48 جنيه مصري

250 ريال سعودى 3,184.35 جنيه مصري

300 ريال سعودى 3,821.22 جنيه مصري

500 ريال سعودى 6,368.7 جنيه مصري

700 ريال سعودى 8,916.18 جنيه مصري

1000 ريال سعودى 12,737.4 جنيه مصري

 

سعرالريال السعودى فى بنك القاهرة بـ جنيه مصري

 

1 ريال سعودى 12.73 جنيه مصري

5 ريال سعودى 63.65 جنيه مصري

10 ريال سعودى 127.31 جنيه مصري

25 ريال سعودى 318.27 جنيه مصري

50 ريال سعودى 636.55 جنيه مصري

100 ريال سعودى 1,273.09 جنيه مصري

150 ريال سعودى 1,909.64 جنيه مصري

200 ريال سعودى 2,546.18 جنيه مصري

250 ريال سعودى 3,182.73 جنيه مصري

300 ريال سعودى 3,819.27 جنيه مصري

500 ريال سعودى 6,365.45 جنيه مصري

700 ريال سعودى 8,911.63 جنيه مصري

1000 ريال سعودى 12,730.9 جنيه مصري.

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