6 فواكه يجب تجنب مرضى السكر من الإفراط في تناولها

تعتبر الفواكه جزءا أساسيا من النظام الغذائي المتوازن، كونها صحية ومليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، إلا أن مرضى السكري بحاجة إلى أن يضعوا في اعتبارهم اختيارهم لنوع الفاكهة الذي يتناوله

ووفقا لموقع "onlymyhealth"، هناك بعض الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، ونستعرض فيما يلي بعض الفواكه التي يجب على مرضى السكري الحذر منها:

1- الموز

يعد الموز من الفواكه الغنية بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، خاصة عندما يكون ناضجًا تمامًا، وتحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 27 جرامًا من الكربوهيدرات، مما قد يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم.

فإذا كان مريض السكر يحب الموز، عليه اختيار أجزاء أصغر أو تناوله مع مصدر البروتين أو الدهون مثل زبدة الفول السوداني لإبطاء امتصاص السكر.

2- المانجو

المانجو من الفواكه الشهية ولكنها محملة بالسكر، ويحتوي كوب واحد من شرائح المانجو على حوالي 25 جرامًا من الكربوهيدرات و23 جرامًا من السكر، مما قد يسبب زيادات سريعة في نسبة السكر في الدم.

ويمكنك دمج المانجو مع الأطعمة الغنية بالألياف لتقليل تأثيرها على نسبة السكر في الدم.

3- العنب

على الرغم من صغر حجم العنب، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، ويحتوي كوب العنب على حوالي 27 جرامًا من الكربوهيدرات و23 جرامًا من السكر.

ويمكن استهلاك العنب بسرعة بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتناول العنب بكميات خاضعة للرقابة وخلطه مع المكسرات أو الجبن لموازنة محتواه من السكر.

4- الأناناس

يعتبر الأناناس فاكهة استوائية أخرى تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويحتوي كوب واحد من قطع الأناناس على حوالي 22 جرامًا من الكربوهيدرات و16 جرامًا من السكر، مما قد يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم.

ويجب على مريض السكر تقليل من تناول الأناناس واختيار الطازج بدلاً من المعلب، لأن الأناناس المعلب غالبًا ما يحتوي على سكريات مضافة.

5- الكرز

الكرز غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، لكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر، فيحتوي كوب من الكرز على حوالي 25 جرامًا من الكربوهيدرات و18 جرامًا من السكر، لذا يجبب على مريض السكر تناول الكرز بكميات صغيرة وتجنب الكرز المحلى أو المجفف، الذي يحتوي على مستويات سكر أعلى.

6- التين

التين غني بالعناصر الغذائية ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر، فتحتوي حصة صغيرة من حوالي أربع حبات تين على ما يقرب من 26 جرامًا من الكربوهيدرات و20 جرامًا من السكر.

ويجب تناول التين بكميات صغيرة ودمجها مع الأطعمة الغنية بالألياف مثل دقيق الشوفان لإبطاء امتصاص السكر.