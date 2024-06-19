ليلة رابع أيام عيد الأضحى.. قصف خيام النازحين في رفح وسقوط شهداء

شهدت الليلة (آخر ليالي عيد الأضحى المبارك)، استشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في المواصي، مما أدى لاستشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، واندلاع حرائق في الخيام، مع أنباء عن وقوع مجزرة في المنطقة.

اطلاق نار كثيف على الحي السعودي



كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية الحي السعودي غرب رفح، بالتزامن مع إطلاق النار بشكل كثيف من الطائرات المسيرة على الحي مع تغول قوات الاحتلال برا نحو الحي وشارع الطيارة.

الاحتلال قصف الخيام والمنازل

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

كما قصفت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 37,372 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و85,452 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.