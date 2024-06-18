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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة بعد الخسارة أمام الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى أمام فريق الاهلى بهدف دون رد “١-.” ليفقد ثلاث نقاط 

ولكن حافظ الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لزعيم الثغر على شباكه فى الشوط الاول حيث دافع بكامل الفريق طوال المباراة لتقليل اكبر قدر من الخسائر تجنبا لأى نتيجة ثقيلة خاصة وان المباراة الاخيرة بين الفريقين خسر الاخضر برباعية ثقيلة 

وبذلك احتل الفريق الاخضر المركز السابع بعد ان تجميد رصيد نقاطه عند ٣٦ نقطة 

يذكر ان الاتحاد السكندرى يواجه فريق فاركو يوم الاثنين القادم الموافق ٢٤ يونية بستاد برج العرب 

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