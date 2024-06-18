نفوق 9 آلاف كتكوت في حريق داخل مزرعة بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة لتربية الدواجن بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، ونتج عنه نفوق 9 آلاف كتكوت.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، إخطارا من غرفة العمليات، بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق

ونتج عن الحريق نفوق 9 آلاف كتكوت، وتم استدعاء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.