Gemini في رسائل جوجل يعمل على أي هاتف Android

في MWC في وقت سابق من هذا العام، أعلنت Google عن تكامل Gemini مع الرسائل، مما يتيح لك طريقة للوصول إلى chatbot من داخل تطبيق الرسائل النصية. كانت هذه الميزة مقتصرة على هواتف Pixel وSamsung Galaxy الأحدث عند الإطلاق، ولكن الآن قامت Google بتحديث صفحة المساعدة الخاصة بها لتقول إن كل ما تحتاجه للوصول إليها هو "جهاز Android مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت أو أعلى". أبلغ موقع 9to5Google لأول مرة عن التغيير، إلى جانب الأخبار التي تفيد بإطلاق الميزة في الهند.

في الوقت الحالي، تدعم رسائل Google تطبيق Gemini باللغة الإنجليزية فقط في 164 دولة حيث يتوفر ذلك. الاستثناء الوحيد هو كندا، حيث تدعم اللغة الفرنسية أيضًا. (إذا كنت فضوليًا، فهذه الميزة لم تصل إلى فرنسا بعد.) وتقول جوجل إنها "تعمل بجد" لإتاحتها بمزيد من اللغات والمزيد من المناطق في المستقبل. لكن في الوقت الحالي، يجب ضبط هاتفك على اللغة الإنجليزية - أو الفرنسية، إذا كنت في كندا - إذا كنت تريد أن تتمكن من جعل Gemini يكتب مسودة الرسائل أو التخطيط للأحداث أو حتى مجرد الدردشة معك لتمضية الوقت.

لاحظ أنه يجب أيضًا أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر وأن تستخدم رسائل Google من خلال حساب تديره بنفسك لتتمكن من الوصول إلى هذه الميزة. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تشغيل محادثات RCS. للوصول إلى Gemini، ما عليك سوى فتح تطبيق الرسائل وبدء محادثة جديدة لرؤية خيار التحدث مع chatbot.