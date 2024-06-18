تحذير للنساء.. غزارة الدم أثناء الدورة الشهرية علامة على إصابتك بمرض خطير

أظهرت دراسة حديثة أن النساء اللواتي يعانين من حيض غزير أثناء الدورة الشهرية، المعروف علميًا باسم غزارة الطمث (HMB)، قد يكنَّ أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

علاقة غزارة الطمث بأمراض القلب لدى النساء

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “مترو”، تتميز هذه الحالة بفقدان مفرط للدم أثناء الدورة الشهرية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية ونوعية الحياة بشكل عام.

أجرى الباحثون تحليلًا شاملاً لبيانات النساء اللائي دخلن المستشفى في الولايات المتحدة خلال عام 2017، حيث تم فحص بيانات 2,430,851 حالة دخول. ومن بين هذه الحالات، تم تحديد 7,762 امرأة تحت سن 40 و11,164 امرأة فوق سن 40 يعانين من نزيف حيض غزير.

أظهرت النتائج أن النساء اللائي يعانين من غزارة الطمث كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية، مقارنة بأولئك اللواتي يعانين من دورات شهرية عادية. كما تبين أن هؤلاء النساء يعانين أيضًا من معدلات أعلى من السمنة المفرطة، واستخدام وسائل منع الحمل، ومتلازمة تكيس المبايض، والعقم، وفقر الدم.

ركزت الدراسة بشكل خاص على النساء تحت سن الأربعين، حيث وجد الباحثون ارتباطًا كبيرًا بين نزيف الحيض الغزير وزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشار الباحثون إلى أن هذا قد يعود إلى أن غزارة الطمث يمكن أن تؤدي إلى نقص الحديد في الدم، مما يعوق نقل الأكسجين ويؤثر على وظيفة القلب بشكل سلبي.

من جهة أخرى، لم تُظهر النتائج أي ارتباطات قوية بين غزارة الطمث وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء فوق سن الأربعين. ومع ذلك، لوحظ أن نزيف الحيض الغزير مرتبط بأمراض مثل السكري وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب بين هذه الفئة العمرية.

وكتب الباحثون: "ظلت معظم نتائج الأمراض القلبية الوعائية مرتبطة بشكل كبير بنزيف الحيض الغزير حتى بعد حساب المكونات الفردية لمتلازمة التمثيل الغذائي، واستخدام الإنسولين، والسكري، وأمراض الأمعاء الالتهابية، والعقم، وفقر الدم بين النساء الشابات اللائي يدخلن المستشفى".

أكد الباحثون على أهمية التشخيص المبكر لغزارة الطمث وإدارته بشكل فعال لمساعدة النساء في تجنب الآثار الطويلة الأمد المحتملة لهذه الحالة. غالبًا ما تعاني النساء المصابات بغزارة الطمث من فقر الدم والإرهاق والصداع وعدم الراحة، ما يبرز الحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وإدارة صحية فعالة.

وفي ضوء هذه النتائج، ينصح الباحثون بأن يتم توعية النساء حول أهمية مراقبة صحة الدورة الشهرية والاستشارة الطبية في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية، مثل نزيف حاد أو مطول. علاوة على ذلك، فإن إدارة الحالات المزمنة المرتبطة بغزارة الطمث، مثل فقر الدم ومتلازمة تكيس المبايض، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تلقي هذه الدراسة الضوء على أهمية الوعي الطبي والتدخل المبكر في حالات غزارة الطمث لتحسين جودة الحياة وتقليل مخاطر الأمراض القلبية الوعائية. قد تتطلب هذه الحالة الصحية المزيد من البحث لفهم الآليات الدقيقة التي تربط بين غزارة الطمث وأمراض القلب، ولكن من الواضح أن التدخلات المبكرة والمناسبة يمكن أن تكون مفتاحًا للحفاظ على صحة المرأة على المدى الطويل.

باختصار، تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي والتدخل الطبي المبكر لغزارة الطمث كوسيلة لتحسين الصحة العامة للنساء وتقليل مخاطر الأمراض القلبية. على النساء اللواتي يعانين من هذه الحالة أن يسعين للحصول على الرعاية الطبية المناسبة لضمان إدارة فعالة لحالتهن الصحية.