اتحاد الكرة : حكم الرياضية الدولية بشأن الشيبي مطابق لقرارنا .. والايقاف مرفوع عن اللاعب

علق اتحاد الكرة على قرار المحكمة الرياضية الدولية الذي صدر اليوم الثلاثاء بشأن محمد الشيبي لاعب بيراميدز على هامش تظلمه في الشكوى المقدمة بحق قرار الإيقاف الصادر في حقه من اتحاد الكرة.

وقال الاتحاد عبر بيان ..

الإيقاف مرفوع عن محمد الشيبي لاعب بيراميدز من وقت تقدمه بإستئناف يوم 2 يونيو من تاريخ تقديم اللاعب للإستناف ، على عقوبة إيقافه لمدة 6 مباريات ، لحين فصل لجنة الإستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح في شكوى الشيبي .

- اتحاد الكرة أكد من قبل أحقية الشيبي في المشاركة مع ناديه بيراميدز لحين الفصل في الأمر من قبل لجنة الإستئناف .

- قرار محكمة " كاس " مطابق لقرار اتحاد الكرة والخاص بأحقية الشيبي بالمشاركة في المباريات لحين فصل لجنة الإستئناف في الشكوى.