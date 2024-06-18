العروض الفنية تلفت الأنظار بمراكز شباب المنيا

تواصل مراكز شباب محافظة المنيا، استقبال الزائرين منذ الصباح الباكر، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز الشباب، فى إطار إنطلاق مبادرة« العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حيث التف الزائرين حول ماتقدمه مراكز الشباب من عروض فنية والعاب الملاهي للإستمتاع بإحتفالات عيد الأضحى المبارك .

يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة، على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها ، فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وبدء المترددين من افراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع ، منذ الصباح الباكر ، وفتحت مراكز الشباب ابوابها للجمهور ، وفتحت حدائق الطفل والملاهي وحمامات السباحة والملاعب والصالات، بالمجان وشهد اقبالا كثيفا من المترددين خلال اليومين الماضيين ،ويستمر حتى نهاية عيد الاضحى يوميا من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل، وقد شهدت مراكز الشباب المنتشرة جنوب وشمال المنيا ، اقبالا كبيرا وتستمر حتى نهاية اليوم.

وتابعت غرف العمليات بوزارة الشباب والرياضة والمديريات بقيادة وكلاء الوزارة مراكز الشباب للتعرف على اعداد المترددين، وللاطمئنان علي سلامة المترددين ، وتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات للظهور بالشكل اللائق كما وجه بضرورة نقل الحدث أول بأول، بالتعاون مع المنسقين الاعلاميين والمراكز الإعلامية بالمديريات ، وذلك للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب .

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان ، وتنظيم الإحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل ، فقرات فنية واستعراضية ، وتوزيع هدايا على الأطفال من اول أيام العيد حتى نهاية الإحتفال بالعيد ، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ، ملاهي ، وألعاب ترفيهية ، وتنس طاولة ، وبلياردو ، وكرة قدم ، وألعاب إلكترونية ، وتقوم وحدة المنسقين الإعلاميين بالتغطية الحصرية لكافة الفعاليات والأنشطة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و تحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة مباشرة للدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، ومدير العلاقات العامة والمركز الإعلامي ، و إشراف علاء الدين علي عبد العظيم مدير إدارة شباب المنيا.