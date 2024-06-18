الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة توجه باتخاذ كافة الإجراءات فى حادث نفوق حوت بالساحل الشمالى 

بوابة الوفد الإلكترونية

ورد بلاغ للإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة بالعثور على حيوان بحرى نافق بأحد شواطىء الساحل الشمالى، قرية هاسيندا وايت سيدي عبد الرحمن.

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ لإتخاذ الإجراءات اللازمة للدفن الآمن للحوت النافق.

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الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 8- 15يونيو الجاري

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وزيرة البيئة تناشد المواطنين ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

وعلى الفور توجه رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وممثلى عن  محميات المنطقة الشمالية وممثلى معهد علوم البحار  إلى المكان وتم تحديد نوعه ووجد أنه من نوع كوفييه ذو منقار Cuvier’s beaked whale.

وإذ تدعو وزارة البيئة بعدم القلق تجاه الواقعة وسوف تعلن عن أى مستجدات لاحقة فور معرفة الأسباب.

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