الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 8- 15يونيو الجارى

تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 8- 15 يونيو الجارى وتشمل:

- وزيرة البيئة تلتقى المديرة التنفيذية لوكالة النيباد لمناقشة خارطة الطريق لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال ٢٠٢٤ .

- برعاية وزارة البيئة مؤسسة نيو ايجيبت تنظم رحلات بيئية لمحميتي وادي الجمال و جبل علبة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ، علي هامش احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي.

- وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل اطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي وهو الأول منذ عام ٢٠٠٥، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ .

-وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر بحضور شركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية.

- برعاية وزارة البيئة صمداي بمرسى علم تحتفل بيوم البيئة العالمي وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.

- وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر .

- البيئة تشارك فى التسليم النهائى للمدفن الصحى الآمن بكوم أوشيم بالفيوم بتكلفة بلغت حوالى 35 مليون جنيه، وعلى مساحة 10 أفدنة .

- وزيرة البيئة تتابع واقعة إلقاء خراف نافقة قرب منطقة شعاب أبونحاس بالبحر الأحمر وتوجه بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية للسفن المتسببة في إلقائها.

- البيئة تطلق فعاليات ورشة العمل الكبرى حول الحد من أخطار البلاستيك وحماية المصنعين من أضرار المخلفات البلاستيكية" بقرية العتوة بالغربية.

- رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتابع أعمال تنفيذ البنية التحتية بمجمع العاشر من رمضان.

- انطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، ووزيرة البيئة تؤكد المبادرة خطوة مهمة في مسار مصر نحو الأخضر.. وتعزز فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة في مختلف المحافظات.

- وزيرة البيئة تعلن بدء اولى فعاليات مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات من حى باب الشعرية بالقاهرة.

- وزيرة البيئة تتابع الشكاوى الواردة للوزارة بشأن قطع الأشجار بحديقة الميرلاند و تؤكد لا وجود لقطع الأشجار بالحديقة .

- استعراض جهود وزارة البيئة في مجال التشجير وتنفيذ المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة " بمحافظات الجمهورية .

- الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية تنفيذاً لتكليفات وزيرة البيئة بضرورة تكثيف الجهود لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر.

- البيئة تنفذ حملات تشجير موسعة خلال العامين الماضيين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى شهدت زراعة ما يقرب من 14 ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز وقرى محافظنى قنا واسيوط، فى إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة، وضمن أنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

- وزيرتا البيئة والتعاون الدولي تبحثان مع الجانب الإيطالي تعزيز فرص التعاون في إدارة المخلفات الصلبة .

- وزيرة البيئة ترفع درجة الاستعداد والتأهب بجهازى الوزارة لمواجهة المشكلات والحوادث البيئية الطارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتناشد المواطنين ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك والإبلاغ الفورى عن أى بؤر للتلوث .