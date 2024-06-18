الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة.. دعوة خاصة من الهجرة لأبناء مصر حول العالم

دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء مصر حول العالم إلى المشاركة في الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا في الحروب المهمة التي خاضها الوطن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته وتحقيق الانتصارات له، حتى أصبحت مصر في مصاف دول العالم كقوة حقيقية بشعبها وأبطالها.

وهذا على أن تكون مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاحتفاء بشكل يختلف عن كل عام، على نحو يبرز ويسجل لإسهامات أهلنا بالخارج في الحروب التي مرت بها مصر، ومن ثم تدعو وزارة الهجرة إلى إرسال صور وحكايات ورسائل ومقاطع فيديو مسجلة لهم أو لأي فرد من أفراد عائلاتهم موثقة باسم أصحابها ممن كانوا يوما ما من هؤلاء الأبطال الذين شاركوا في حروب تلك الفترة، وأي أوراق تثبت مشاركتهم والتعرف عليهم.

وتأملت الوزارة أن يصلهم مادة فيلمية ووثائقية تكفي لإعداد فيلم عن تلك البطولات للمصريين في الخارج وإن لم يتسني ذلك، فيمكن إبراز البطولات بشكل مستقل خلال الاحتفالية المرتقبة وذلك من خلال التسجيل وملء البيانات المطلوبة على الرابط التالي:



https://forms.gle/BUDpup8XBQ3fhBmP8

جاء ذلك في إطار التواصل مع المصريين في الخارج وربطهم الدائم بالوطن وقناعتنا بدورهم الضارب في عمق جذور الوطن ومشاركتهم في التضحية من أجله بغض النظرعن إقامتهم خارجه.