لليوم الثالث.. مراكز الشباب تفتح أبوابها للجمهور

تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر

استمرت مراكز شباب الجمهورية فى استقبال المواطنين منذ الصباح الباكر فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز الشباب ، فى إطار إنطلاق مبادرة« العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



بدأ المترددون من أفراد الأسرة فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع منذ الصباح الباكر ، وفتحت مراكز الشباب أبوابها للجمهور ، وفتحت حدائق الطفل والملاهى وحمامات السباحة والملاعب والصالات، بالمجان وشهد اقبالا كثيفا من المترددين خلال اليومين الماضيين، ويستمر حتى نهاية عيد الأضحى يومياً من الثامنه صباحاً حتى منتصف الليل، وقد شهدت مراكز الشباب إقبالاً صباح اليوم ومستمرة خلال اليوم.



وتابعت غرف العمليات بوزارة الشباب والرياضة والمديريات بقيادة وكلاء الوزارة مراكز الشباب للتعرف على اعداد المترددين، وللاطمئنان علي سلامة المترددين وتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات للظهور بالشكل اللائق كما وجه بضرورة نقل الحدث أول بأول بالتعاون مع السادة المنسقين الاعلاميين والمراكز الاعلامية بالمديريات ، وذلك للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب .



وقد وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال من اول أيام العيد حتى نهاية الاحتفال بالعيد ، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وتقوم وحدة المنسقين الاعلاميين بالتغطية الحصرية لكافة الفعاليات والأنشطة.







