أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 84.10 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-6-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 84.10 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.19دولار للبرميل.

وكشف مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الطاقة اموس هوشستاين أن إدارة بايدن أبدت استعدادها للإفراج عن المزيد من مخزونها الاستراتيجي النفطي حال استمرت أسعار البنزين في الارتفاع خلال الفترة المقبلة. واعترف هوشستاين في لقاء مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن أسعار الوقود لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة للعديد من الأمريكيين، موضحا أن إدارة بايدن مستعدة للإفراج عن المزيد من النفط من مخزونها الاستراتيجي لوقف أي قفزة في أسعار البنزين هذا الصيف لا سيما وأن البيت الأبيض يكافح لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف هوشستاين أنه يود أن يرى الأسعار في محطات الوقود تنخفض بشكل أكثر قليلاً، مؤكدا أن الإدارة ستبذل كل ما في وسعها للتأكد من أن السوق يتلقى إمدادات تكفيه لضمان أدنى سعر ممكن للمستهلكين الأمريكيين، وقال: "الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر". في إشارة الى احتمال الافراج عن المزيد من الاحتياطي الاستراتيجي.

تأتي تعليقات هوشستاين في الوقت الذي يحاول فيه بايدن التغلب على قلق الناخبين بشأن تعامله مع الاقتصاد قبل أقل من خمسة أشهر من بدء سباق الانتخابات وتعهدت إدارة بايدن بإجراءات تشمل فرض قيود على تكاليف الرعاية الصحية والرسوم المصرفية في محاولة لخفض التضخم، الذي انخفض بالفعل بنحو 60% منذ أن وصل إلى أعلى مستوياته في عدة عقود في عام 2022.

وقالت الصحيفة البريطانية إن قرار سحب المزيد من براميل الاحتياطي الذي استغله بايدن اكثر من اسلافه من شأنه أن يثير غضب الجمهوريين الذين اتهموه بالفعل بسوء الاستخدام والإساءة السياسية للمخزون الاستراتيجي .وقال فرانسيسكو بلانش محلل شؤون السلع الأولية والمشتقات لدى "بنك أوف أميركا" في مذكرة للعملاء: "حولت سوق النفط تركيزها مرة أخرى إلى العوامل الأساسية التي شهدت ضعفا لبعض الوقت"، مشيرا إلى ارتفاع المخزونات العالمية من النفط الخام ومخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وسنغافورة من بين أماكن أخرى.

وأضاف في المذكرة أنه في الوقت نفسه، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وتشير البيانات بمزيد من التباطؤ في نمو الاستهلاك في الربع الثاني.