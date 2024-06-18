تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، إذ ظلت الأسواق حذرة بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

ووفق لوكالة "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 12 سنتا أو 0.14 % إلى 84.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.17%، إلى 80.19 دولارا للبرميل.

وربح الخامان القياسيان حوالي 2% أمس الاثنين، ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل.

وقال فرانسيسكو بلانش، استراتيجي السلع والمشتقات في بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء: "حولت سوق النفط تركيزها مرة أخرى إلى الأساسيات، التي كانت ضعيفة لبعض الوقت"، مضيفًا أن مخزونات النفط الخام العالمية وتخزين المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وسنغافورة، لا تزال منخفضة.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الأول، وتشير البيانات إلى أن نمو الاستهلاك من المرجح أن يتباطأ أكثر في الربع الثاني.

فيما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أمس الاثنين أن إنتاج مصافي تكرير النفط في الصين انخفض 1.8% عن مستوياته قبل عام في مايو، إذ أجرت مصافي التكرير إصلاحات صيانة مزمعة وتعرضت هوامش المعالجة لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الخام.

وتتطلع الأسواق أيضًا إلى المزيد من الأدلة حول أسعار الفائدة، وكيف سيتطور وضع الطلب الأمريكي، حيث سيتحدث العديد من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

كما ظل بعض المحللين متفائلين بشأن تأثير السعر لتمديد تخفيضات الإمدادات من قبل مجموعة أوبك + على المدى القريب.

وقال باتريسيو فالديفييزو، نائب رئيس شركة ريستاد إنرجي: "إن أحدث التوجيهات المقدمة من أوبك +، بالإضافة إلى توقعات نمو الطلب البالغة 2.25 مليون برميل يوميًا دون تغيير، تشير إلى ركود في نمو إمدادات النفط لعام 2024 وخطر هبوطي واضح على الإنتاج في عام 2025، وفي ظل هذه الظروف، والانفصال بين توقعات الطلب لأوبك+ وجميع الوكالات الأخرى، من الصعب أن نظل هبوطيًا تمامًا عندما يبدو أن نمو إمدادات النفط العالمية قد دمر".

وقال نيل كروسبي، المحلل في سبارتا كوموديتيز، إن الانتعاش الأخير في هوامش التكرير المعقدة، خاصة في أوروبا وآسيا، كان داعمًا للأسواق أيضًا.

وبلغ متوسط ​​هوامش التكرير في مصفاة معقدة نموذجية في سنغافورة 3.60 دولار للبرميل لشهر يونيو حتى الآن، مقارنة بـ 2.66 دولار للبرميل في مايو.