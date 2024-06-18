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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتى في الدوري الإنجليزى 2024 - 2025

بوابة الوفد الإلكترونية

حددت رابطة الدوري الإنجليزي موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج لموسم 2024/2025.

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وأجريت اليوم الثلاثاء قرعة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد والذي سينطلق يوم 16 أغسطس المقبل.

وتعد مباراتا ليفربول ومانشستر سيتي أبرز مواجهات البريميرليج في السنوات الأخيرة في ظل صراعهما المستمر على حسم اللقب.

مواجهة الدور الأول..

ستكون مباراة الدور الأول بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشرة على ملعب أنفيلد وسيكون موعدها يوم 30 نوفمبر  في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مواجهة الدور الثاني..

يتجدد اللقاء بين  ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج وسيكون موعدها يوم 22 فبراير من عام 2025 في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان مانشستر سيتي قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي في النسخة الماضية برصيد 91 نقطة للمرة الرابعة على التوالي في رقم قياسي استثنائي للمدرب المخضرم بيب جوارديولا، بينما أنهى ليفربول المسابقة في المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

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