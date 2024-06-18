مراكز الشباب بالفيوم تفتح أبوابها للمواطنين للاحتفال بعيد الأضحى

تواصل مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة االفيوم استقبال المواطنين للإحتفال بعيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالى، وذلك ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

جاء ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو بناء مجتمع متكامل.

ونجحت مراكز الشباب في استيعاب آلاف المواطنين من مختلف الشرائح العمرية المختلفة والتى تشمل الأسرة المصرية بوجه عام والأطفال والشباب من الجنسين تأكيدا على الدور المجتمعى الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال مراكز الشباب، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف الدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، بضرورة تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب بالفيوم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

العيد أحلى بمراكز الشباب.. خدمة مجتمعية لبناء الشخصية المصرية

وتهدف المبادرة إلى تحقيق إستراتيجية وزارة الشباب في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة، والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري، وذلك ضمن فعاليات مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة.

وكانت مراكز الشباب بمختلف قرى ومراكز المحافظة قد فتحت أبوابها للمواطنين والاعضاء بداية من صلاة العيد، وعلى مدار اليومين الماضيين والتي شهدت المراكز خلالها إقبالا كثيفا من المواطنين.

وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك استقبلت مراكز الشباب المواطنين بقرى دوار جبلة بإدارة سنورس الشبابية وحنا حبيب وبريشة بإدارة يوسف الصديق وفانوس بإدارة طامية والشواشنة بإدارة أبشواي، وتم فتح حمامات السباحة المتواجدة داخل مراكز الشباب بالمجان نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، مع وجود منقذين تابعين لمديرية الشباب والرياضة بالفيوم، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات الرياضية والفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية المتنوعة، يقوم أعضاء مجالس الإدارة بمراكز الشباب بتوزيع البالونات على الأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب.