ساحة ابو الحجاج بالأقصر تتحول لملاهي ألعاب في العيد

تعتبر ساحة ابو الحجاج الأقصري أكبر متنزه لأهالي الأقصر بوسط المدينة، ولاسيما في الأعياد والاحتفالات، وخلال الأعياد تتحول الساحة إلى مدينة ألعاب ويقصدها كافة الأطفال مع أسرهم.

ورصدت عدسة الوفد مظاهر الاحتفال بالعيد في الساحة، فهناك الدراجات وسيارات السباق، التي يستقلها الأطفال نظير مقابل مادي للساعة، يتسابقون داخل الساحة.

كما تنتشر الخيول بميدان ابو الحجاج، والتي يتم تأجيرها لمدة الساعة أو النصف ساعة، يجوب خلالها مستقليها شوارع أطراف المدينة، والتي تمثل أحد مظاهر الفرحة في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

محمود صاحب أحد الخيول الموجودة بميدان ابو الحجاج، أوضح أنه يقوم بتأجير حصانه نظير مبلغ رمزي من المال؛ حتى يتسنى للأطفال الاستمتاع بركوب الخيل، وإدخال البهجة على قلوب الصغار.

وأشار إلى أنه يؤجر الحصان نظير عشرة جنيهات لربع الساعة، خلال جولة بشوارع المدينة تمتد من ساحة الميدان مرورا بشارع المحطة والشوارع المجاورة، وعشرين جنيها نظير النصف ساعة، بينما ثلاثين جنيها نظير جولة مقدارها ساعة من الزمن.

يشار إلى أن ساحة ميدان ابو الحجاج بوسط مدينة الأقصر تشهد بدء الاقبال من الأسر والعائلات بعد عصر اليوم، بعد انتهاء ذروة ارتفاع درجة الحرارة، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

