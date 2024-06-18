سعر الجنيه الإسترليني في مصر يسجل 60.96 جنيه للبيع

تنشر بوابة الوفد اليوم الثلاثاء 817-6-2024 ثالث أيام عيد الأضحى، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 60.79 جنيه للشراء، و60.96 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 60.85 للشراء، 61.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالآتي:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

60.79 جنيه للشراء.

60.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

60,85 جنيه للشراء.

61.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

60.85 جنيه للشراء.

61.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

60.83 جنيه للشراء.

61.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

60.85 جنيه للشراء.

61.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

60,85 جنيه للشراء.

61.10 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

60.88 جنيه للشراء

61.12 جنيه للبيع

سجل الدولار ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول مبيعات التجزئة الأميركية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن إشارات واضحة حول توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.11 بالمئة ليصل إلى 105.39 خلال جلسة التداول في آسيا.

وكان المؤشر قد خسر نحو 0.2 بالمئة، الإثنين بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في شهر ونصف الشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 105.80.

وتأرجح الدولار في الاتجاهين إذ تناقضت قراءات التضخم الأميركية المعتدلة مع الموقف العام لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل لتشديد السياسة النقدية في اجتماع الأسبوع الماضي، عندما قلصوا متوسط توقعاتهم السابقة لتخفيضات أسعار الفائدة من ثلاثة تخفيضات هذا العام إلى واحد.وكان الارتفاع في مؤشر الدولار مدفوعا في الغالب بعمليات بيع كبيرة لليورو، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي ردا على الهزيمة التي مني بها حزبه الوسطي الحاكم أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.