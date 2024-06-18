الثلاثاء 18 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

كيف ساعدت الروبوتات الحجاج في أداء فريضة الحج؟

الحجاج
الحجاج

كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن مساهمة الذكاء الاصطناعي في تيسير موسم الحج، موضحا أن هذا العام شهد المعنى الحرفي لاستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

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استخدام الروبوتات الذكية

وأضاف “طارق” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذا ظهر من خلال استخدام الروبوتات الذكية التي تتحدث بـ 11 لغة وأسهمت في مساعدة الحجاج بشكل كبير هذا العام، مؤكدًا أنه لا يمكن للآلة أن تتغلب على صانعها.

تكنولوجيا التبريد الذكي

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أنه تمت الاستعانة أيضًا بتكنولوجيا التبريد الذكي والروبوتات الطبية والتاكسي الطائر الذاتي القيادة لتسهيل التنقل للحجاج، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يقوم بأخذ الوظائف وإنما يفتح آفاقا جديدة ويخلق فرص عمل جديدة.

 

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