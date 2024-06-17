الذكاء الاصطناعى يسهم فى نجاح موسم الحج فى السعودية

روبوتات لتوزيع ماء زمزم ومعالجة المرضى.. والتاكسى الطائر والمكانس الذكية تقنيات جديدة

حققت، المملكة العربية السعودية نجاحا باهرا فى موسم الحج لهذا العام، وذلك بالاستعانة بالذكاء الاصطناعى كأداة فعّالة لتسهيل مناسك الحج وضمان سلامة الحجاج، فمع توافد أكثر من 1.5 مليون حاج من مختلف أنحاء العالم إلى مكة المكرمة، اتسمت رحلة الحج بسلاسة وسهولة أكبر، بفضل الخدمات المبتكرة التى وفرتها المملكة العربية السعودية.

ومن جهته أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، بكافة الإجراءات والتسهيلات والمبادرات التى قامت بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبدعم ومساندة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، لتيسير أداء فريضة الحج على حجاج بيت الله الحرام، بما ساهم فى نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥ وأشار رئيس البرلمان العربى إلى أن الخطة التشغيلية المتكاملة والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات والعمل الدؤوب والمستمر من كافة الجهات المعنية، ساهم فى تذليل كافة الصعوبات أمام حجاج بيت الله الحرام، وساعدهم فى أداء مناسك الحج فى سهولة ويسر.

وعلى الجانب الآخر استخدمت السعودية تقنيات مبتكرة، لإدارة تدفقات الحجاج بكفاءة عالية، وتوفير خدمات إرشادية وطبية متقدمة، مما أسهم فى تعزيز تجربة الحج وإثرائها.

دشنت المملكة العربية السعودية، لأول مرة فى العالم، تجربة التاكسى الجوى ذاتى القيادة، لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بكفاءة وسرعة ودقة متناهية، ما يسهم فى التخفيف من زحام الطرق وتوفير الوقت والجهد على الحجاج ونقل جميع أنواع المعدات الطبية والأدوية بسرعة فائقة فى حالات الطوارئ، ما يسهم فى إنقاذ الأرواح وتقديم أفضل رعاية صحية لضيوف الرحمن، كما تعد هذه الطائرة صديقة للبيئة، ما يسهم فى تحقيق أهداف المملكة فى مجال الاستدامة، ويعزز من مكانتها كرائدة فى تبنى التقنيات الحديثة والمستدامة.

كما فعّلت رئاسة الشؤون الدينية فى المملكة العربية السعودية الروبوتات الذكية لتوجيه الحجاج والمعتمرين وتقديم الفتوى الشرعية إلكترونيًا،والتى تتميز بقدرتها على التواصل مع الحجاج والمعتمرين بـ(11) لغة عالمية، وهى: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية، كما أنها مزودة بشاشة لمس (21 بوصة) لتقديم مختلف الخدمات، ونظام كاميرات عالية الدقة لنقل الصورة، وسماعات وميكروفون لضمان وضوح الصوت، ونظام شبكة لاسلكية سريعة.

هذا بالاضافة إلى الروبوتات الذكية التى تقوم بتوزيع عبوات الماء فى مختلف أرجاء الحرم، وتتميز هذه الروبوتات بقدرتها على التنقل بسلاسة بين الحشود وتوزيع العبوات بدقة وكفاءة، بالاضافة إلى ابتكار «مكانس التطهير الذكية» التى تعمل بشكل يدوى، لتنظيف المكان والحفاظ عليه.

كما تم تجهيز العديد من الروبوتات الطبية لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن فى موسم الحج 2024، حيث تأتى هذه الخطوة للتغلب على مشكلة الازدحام فى المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة مع ازدياد أعداد الحجاج كل عام.

يُشير هذا التقدم إلى أهمية دور التكنولوجيا فى تطوير منظومة الحج، ويُعزز من مكانة المملكة كنموذج يُحتذى به فى استضافة وإدارة أحد أهم الشعائر الدينية فى العالم.