حملات يومية على كافة الأنشطة التموينية والأسواق

كشفت الادارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيام مديري المديريات بالمحافظات بتسيير حملات يومية على الاسواق وكافة الانشطة التجارية والتموينية ومستودعات البوتاجاز ومستودعات الدقيق ومحطات الوقود، واشاروا الى انه يتم متابعة عمل المخابز يومياً للتأكد من جودة الانتاج، وعملها بشكل منتظم لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، وكشفوا عن توافر حصص من الدقيق بكل مخبز لانتاج الخبز للمواطنين.

وأعلنت وزارة التموين انه تم انشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين ، بالاضافة الى غرفة عمليات مركزية بكل ادارة تموينية لمتابعة توافر السلع، وكافة الانشطة التجارية والتموينية ، واسطوانات الغاز، وعمل محطات الوقود، مع التأكيد علي رفع تقرير يومي الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول استقرار الحالة التموينية، وتوافر السلع، وكشف التقرير عن انتظام سير العمل كذلك في منافذ الصرف وعمل اثنين من مخازن الجملة لتوفير السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع الغذائية على منظومة الدعم.

ومن جانبه صرح المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال معاون معالي الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً مع مديري المديريات الحالة التموينية، وتوافر الخبز والسلع، ويتابع معهم تسيير الحملات يومياً لضبط الاسواق، والتأكد من عمل المخابز وانتاجها خبز مطابق للمواصفات.

واشار " كمال " الى انه لم تصل اي شكوى حتى الآن من غرف العمليات المركزية بالوزارة، واكد ان الامور تسير بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع وتسيير الحملات التفتيشية علي كافة الأنشطة وتحرير المخالفات حال وجودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.