التموين: غرف العمليات المركزية تواصل متابعتها للأسواق وإنتاج الخبز

بدأت غرف العمليات المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اعمالها منذ يوم وقفه عيد الاضحى المبارك حتي الان وذلك لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع وتوافر الخبز واسطوانات الغاز والوقود ايضاً بمحطات الوقود.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بانشاء غرفة عمليات مركزية فى وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين ان الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل اي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة اسبابها والتأكد من حلها، واشار الى تلقيه يومياً تقرير مفصل من الغرف المركزية حول توافر السلع واستقرار الحالة التموينية وتوافر الخبز المدعم واسطوانات الغاز وتوافر الوقود، واضاف ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقرير يومي حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية.

ومن جانبه اكد احمد كمال معاون معالي الوزير لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الى ان الدكتور علي المصيلحي يتابع بشكل دوري غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، ويتلقى تقارير يومية من الغرف المركزية الاخرى سواء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية او مديريات التموين.

واضاف " كمال " ان مديريات التموين تسيير يومياً حملات على كل الانشطة التجارية والتموينية والاسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر السلع والالتزام بتوفير السلع للمواطنين.