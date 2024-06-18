«العلمين» تستقبل أول طائرة «شارتر» من بيلاروسيا عبر «جويس للسياحة»

شهد مطار العلمين الدولى حدثاً تاريخياً مع استقبال أول طائرة شارتر قادمة من بيلاروسيا عن طريق شركة «جويس للسياحة»، مكتملة العدد بالسائحين الذين اختاروا قضاء عطلتهم فى هذه المدينة الساحلية الخلابة.

عند وصولهم، أعرب السائحون عن سعادتهم البالغة بحسن التنظيم والاستقبال الذى حظوا به فى المطار. وقام فريق متخصص من «جويس للسياحة» بتقديم التسهيلات اللازمة للسائحين، ما جعل عملية الوصول سهلة وسلسة.

توجه السائحون بعد وصولهم إلى مجموعة من الفنادق الفخمة التى تتميز بها مدينة العلمين. وتعد هذه الفنادق من أفضل ما يمكن أن تقدمه صناعة السياحة، حيث تتميز بالغرف الراقية والخدمات الفاخرة، ما جعل السائحين يشعرون بالرضا التام عن اختياراتهم.

تُعتبر مدينة العلمين من أبرز الوجهات السياحية فى مصر، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وشواطئ ذات مياه تركوازية نقية لا مثيل لها. وقد أبدى السائحون إعجابهم الكبير بجمال المدينة ونظافتها، بالإضافة إلى مستوى الخدمات العالية المقدمة فيها.

امر مكرم

جدير بالذكر أن برنامج الرحلات الشارتر من بيلاروسيا إلى مدينة العلمين مستمر حتى منتصف شهر أكتوبر. من المتوقع أن تشهد المدينة المزيد من التدفق السياحى خلال هذه الفترة، ما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

يُعَد هذا الحدث خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات السياحية بين مصر وبيلاروسيا، ويمثل بداية لمزيد من التعاون والتواصل بين البلدين. ومع تزايد عدد السياح وتنوع برامج الرحلات، من المؤكد أن مدينة العلمين ستواصل جذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

أثبتت العلمين أنها قادرة على تقديم تجربة سياحية متميزة تضاهى أرقى الوجهات العالمية، بفضل تنظيمها الممتاز وبنيتها التحتية المتطورة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للسياح الباحثين عن الجمال والراحة فى آن واحد.