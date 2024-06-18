إعلان مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الجولة الأولى من مسابقة البريميرليج لموسم 2024/2025 وشهدت الكثير من المواجهات القوية.

وستنطلق منافسات الجولة الأولى من البريميرليج ابتداءً من يوم 17 أغسطس حيث فضلت رابطة الدوري الإنجليزي تأخير انطلاق المسابقة بسبب التزامن مع أولمبياد ياريس وكوبا أمريكا.

وأجريت اليوم الثلاثاء مراسم قرعة الدوري الإنجليزي للموسم المقبل وأسفرت عن مواجهات قوية حيث سيصطدم مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي بينما سيواجه ليفربول منافسه الصاعد إيبسويتش تاون ومانشستر يونايتد أمام فولهام.

مواعيد الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2024-2025..



16 أغسطس



مانشستر يونايتد & فولهام – 10 مساء – ملعب أولد ترافورد

17 أغسطس



إيبسويتش تاون & ليفربول – 2.30 مساء – بروتمان رود

أرسنال & وولفرهامبتون – 5 مساء – ملعب الإمارات

إيفرتون & برايتون – 5 مساء – جوديسون بارك

نيوكاسل &ساوثهامبتون – 5 مساء – سانت جيمس بارك

نوتينجهام فورست & بورنموث – 5 مساء – سيتي جراوند

وست هام & أستون فيلا – 7.30 مساء – ملعب لندن الأولمبي

18 أغسطس

برينتفورد & كريستال بالاس – 4 مساء – جريفين بارك

تشيلسي &مانشستر سيتي – 6.30 مساء – ستامفورد بريدج

19 أغسطس

ليستر سيتي & توتنهام – 10 مساء – كينج باور