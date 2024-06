خطاب الكراهية: الأرقام تتحدث والحوادث تشهد ضد ازدواجية الغرب

في عالم يزداد اتصالاً بشبكات التواصل الاجتماعي، يبرز خطاب الكراهية كظاهرة مقلقة تستدعي الانتباه.

وفقًا لتقرير صادر عن "Comparitech" في مايو 2024، شهدت منصات مثل فيسبوك ارتفاعًا في حوادث خطاب الكراهية ، وأشار تقرير "Cause for Concern 2024: The State of Hate" إلى أن الجرائم المعادية للأجانب قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ عام 2014، مع تسجيل زيادة خلال فترات الانتخابات الرئاسية

ومن جهته ، أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، في ديسمبر ٢٠٢٣ بيانات جديدة حول الحقوق المدنية، تظهر أنه تلقى عددا صادما من الشكاوي على مدار 57 يوما مضت وسط موجة مستمرة من الكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين

وتلقى المقر الوطني وفروع كير ما مجموعه 2171 طلبا للمساعدة وتقارير عن التحيز، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 172% مقارنة بفترة شهرين مماثلة من العام السابق، وقال كوري سايلور، مدير الأبحاث في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية:" عدد كبير جدا من الأشخاص والمؤسسات استخدموا كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب كسلاح لتبرير العنف المستمر ضد الفلسطينيين في غزة، وإسكات مؤيدي حقوق الإنسان الفلسطينية في أمريكا"

وجاء في إحصائيات وزارة العدل الأمريكية لعام 2022 أن هناك 11,634 حادثة جريمة كراهية شملت 13,337 جريمة، هذه الأرقام تُسلط الضوء على حجم المشكلة وضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تسببت في ارتكاب العديد من الجرائم التي وصلت للتحريض و القتل

المنظمات العربية تتصدى لخطاب الكراهية

و ومن جهته أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن خطاب الكراهية يسهم في تأجيج الخوف والانقسام ويحرض على العنف ويفاقم التوترات ويعيق جهود الوساطة والحوار، داعيا المجتمع الدولي للعمل على الحد من هذه الظاهرة التي باتت تتخذ من الإنترنت والإعلام الرقمي الحديث ملاذًا لنشر سمومها وأفكارها ضد الفئات الضعيفة من الأقليات والنساء واللاجئين، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية الذي يوافق 18 يونيو من كل عام .

وقال رئيس البرلمان العربي، إن العالم بات مضطربًا بالقدر الذي يستوجب معه سرعة اتخاذ خطوات تنفيذية للحد من خطاب الكراهية، خاصة في ضوء الأزمات المتفاقمة داخليًا وفي العديد من دول الشرق الأوسط، فضلًا عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

ودعا "العسومي" إلى ضرورة تكثيف الجهود للتصدي بحزم لخطاب الكراهية، لافتًا إلى ضرورة تكاتف المنظمات الدولية والمؤسسات التشريعية من أجل صياغة تشريعات تسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة، مشدد على ضرورة إذكاء الوعي بمخاطر خطاب الكراهية بغرض منعه وإنهائه بجميع أشكاله، وذلك من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التثقيفية، وحملات الخطاب الإيجابي، والبحوث الرامية إلى فهم الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ومعالجتها.

وفي حوارات واجتماعات بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تم التأكيد على أن "خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة، والتمييز على أساس الجنس، وأعمال التطرف يُمكن أن تساهم في تفجير وتصاعد وتكرار النزاعات"، وحثت الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على إدانة علنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف المحفز بالتمييز بما في ذلك على أساس العرق، ، أو الجنس، أو الديانة، أو اللغة، والتصدي لخطابات الكراهية الموجهة ضد الإسلام بالقانون .

خطابات الكراهية بين الواقعية والقوانين

و اظهرت الدراسات الحديثة إن التأثير المباشر لخطاب الكراهية ليس فقط على المستوى الافتراضي بل يمتد ليشمل العالم الواقعي، حيث يُسهم في تغذية أجواء التوتر والعنف. وبالنظر إلى هذه التحديات، يُصبح من المُلح أكثر من أي وقت مضى تعزيز سبل التوعية والتعليم لمكافحة خطاب الكراهية وآثاره المُدمِّرة.

وفي هذا السياق ، أطلق خبراء حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على الأقليات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في الهند، وقال خبراء الأمم المتحدة ان خطابات الكراهية تتزايد في الهند خاصة قبل الانتخابات الوطنية.

كما أشارت الأمم المتحدة انهم لاحظوا التقارير التي تتحدث عن العنف وجرائم الكراهية ضد الأقليات؛ والخطاب المهين للإنسانية والتحريض على التمييز والعنف؛ والقتل المستهدف والتعسفي؛ وأعمال العنف التي تقوم بها جماعات اليقظة؛ وهدم منازل الأقليات؛ والاختفاء القسري؛ والترهيب والمضايقة والاحتجاز التعسفي والمطول للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين؛ والنزوح التعسفي بسبب مشاريع التنمية الضخمة؛ والعنف بين الطوائف، فضلاً عن إساءة استخدام الوكالات الرسمية ضد المعارضين السياسيين المفترضين.

وعلى الجانب الآخر ، هناك بعض الدول بدأت في تفعيل قوانين تجرم خطابات الكراهية منها الولايات المتحدة ، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات توفر لمحة عامة عن قوانين خطاب الكراهية في 21 دولة، و بولندا تقدمت بقانون صارم ضد خطاب الكراهية ، وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، أكدت على أهمية سن القوانين والتشريعات التي تجرم خطاب الكراهية محليًا