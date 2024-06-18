في اليوم الثالث لعيد الأضحى.. حملات على مجازر المنيا

يواصل رؤوساء الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، شن الحملات المكثفة على مدار اليوم، لمتابعة سير العمل بالمجازر الحكومية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لرؤوساء المراكز والجهات المعنية من الطب البيطرى، والصحة، بتكثيف الحملات الرقابية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

مع التشديد على منع ذبح الأضاحي خارج المجازر، بهدف الحفاظ على البيئة، وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمات الذبح مجاناً خلال فترة العيد، مع توافر الأطباء البيطريين للكشف على الأضاحي، ومراقبة عملية الذبح داخل المجازر وتطهيرها وإزالة مخلفات الذبح أولا بأول، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، عدداً من المجازر لمتابعة سير العمل ،و استقبال أضاحي المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى منع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية، للحفاظ على البيئة وضمان سلامة اللحوم، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة العامة للمجازر، وتوفير المياه و المطهرات والأدوات اللازمة، فضلاً عن جودة أختام الذبائح والجلود.

كما تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، مجازر المركز لمتابعة أعمال النظافة المستمرة بالمجازر، و التأكد من تواجد الأطباء البيطريين للكشف على الأضاحي، وضمان سلامة عملية الذبح.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا، أكد محمد عبد الغنى رئيس المركز، على استمرار الحملات الرقابية على المجازر خلال أيام العيد ، للإطمئنان على نظافة أدوات الذبح والتعقيم والتطهير الدائم للمجازر، وتقديم الخدمات البيطرية مجاناً وسلامة عملية الذبح .